Brouillés, deux chroniqueurs de TPMP règlent leurs comptes en direct: «Tu étais mon meilleur ami» (vidéos)

Depuis que Jean-Michel Maire avait quitté « Touche pas à mon poste » en 2021, Matthieu Delormeau et lui ne s’étaient plus parlés. Pourtant très amis avant cela, les deux chroniqueurs avaient chacun des choses à se reprocher. Ce jeudi sur le plateau de TPMP, ils ont mis les choses à plat, sous l’impulsion de Cyril Hanouna.

L’émotion était au rendez-vous ce jeudi soir sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Cette année, Jean-Michel Maire fait son grand retour dans la bande à Baba, après plus d’un an d’absence. Et ce départ avait causé un éloignement entre l’ancien journaliste et Matthieu Delormeau, avec qui il était pourtant très proche.

Ce jeudi, Cyril Hanouna a tenu à rabibocher les deux amis lors de la séquence « Y’a que la vérité qui compte », qui était riches en émotions. Jean-Michel Maire a commencé par expliquer ce qu’il avait mal vécu lorsqu’il avait quitté l’émission : « L’année dernière, les liens d’amitié qu’on avait tissés se sont beaucoup distendus. On a chacun notre part de responsabilité. Mais un soir, devant mon poste, je me suis pris en pleine face que j’étais ta déception de l’année, alors que tu étais mon meilleur ami. Tu supputais que notre amitié n’était peut-être qu’une amitié de plateau. »

Des querelles d’argent

Mais ce n’est pas tout, puisque des querelles financières sont venues semer la discorde entre les deux hommes, au moment où Jean-Michel Maire rencontrait des soucis d’argent. Celui-ci se souvient que ses dettes ont augmenté le jour où, en perdant une partie de poker, il devait 2.000 euros à Matthieu Delormeau. « À chaque fois qu’on se voyait, tu me rappelais que j’avais une dette donc ça me mettait une pression. C’est vrai que j’avais de moins en moins envie de te voir du coup. J’étais déjà entouré de créanciers, je n’avais pas envie de voir mon meilleur ami pour qu’il me dise d’un peu plus creuser ma tombe », explique-t-il.

Matthieu Delormeau, comprenant soudainement le fond de leur querelle, s’est alors effondré : « C’est très dur… Je me fous de ces 2000 euros, je ne pensais pas les revoir. Le poker, ce n’était qu’un prétexte pour dîner tous les deux. » L’animateur de TPMP People précise aussi qu’il ne savait rien des problèmes financiers de Jean-Michel Maire, et qu’il n’avait pas compris la distance que celui-ci avait mise entre eux. Les deux amis vont donc pouvoir se retrouver sereinement, loin des plateaux télé.