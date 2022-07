Britney épate ses fans en reprenant «Baby one more time» à capella (vidéo)

Britney Spears a épaté ses fans en postant une vidéo d’elle interprétant, à capella, son tube « Baby one more time ».

Britney Spears est de retour et profite pleinement de sa liberté après que sa tutelle, mise en place depuis 2008, ait été levée. Elle partage d’ailleurs de nombreuses vidéos avec ses fans et ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Mais en général on aperçoit l’épouse de Sam Asghari en train de danser et parfois même de chanter, mais avec des filtres qui déforment sa voix. Cette fois-ci, la star de 40 ans a décidé de poster une vidéo Instagram sans artifices.

Un retour très apprécié

Elle a donc réinterprété son tube « Baby one morte time » à capella. « C’est moi hier en train de faire la lessive et de séparer les vêtements. Je n’ai pas partagé ma voix depuis un temps extrêmement long… peut-être trop long », a-t-elle indiqué en légende sous son post Instagram. Par ailleurs, elle a expliqué avoir voulu sortir cette réinterprétation de Baby one more time lorsqu’elle était sous tutelle, mais elle en a été empêchée.

Cette prestation a en tout cas été très appréciée par ses fans !