Bridgerton, Lupin, Emily In Paris: plongez dans leur univers cet été avec des visites gratuites des lieux de tournage

Que faire à Paris cet été ? Netflix a déjà trouvé le programme pour les mordus de séries et de films. Le géant du streaming propose des visites guidées des lieux de tournage de ses séries les plus emblématiques. Marchez sur les traces de « Lupin » et d’« Emily In Paris », et c’est totalement gratuit !

Prêts à vous croire dans une série ? Netflix propose des visites guidées totalement gratuites des lieux de tournage de ses séries les plus emblématiques. « Lupin », « Emily In Paris » et même « Notre-Dame, la part du feu », la mini-série consacrée à l’incendie ayant ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019.

Anecdotes et secrets de tournage

Dispensées en anglais, en français ainsi qu’en espagnol, les visites dureront deux heures et vous emmèneront au cœur de Paris, depuis le jardin du Luxembourg, le point de départ de cette promenade pour les aficionados des séries, en passant par le quartier Latin, sans oublier le Pont des Arts. Un parcours bien ficelé qui retracera des scènes cultes des séries Netflix, ponctué d’anecdotes sur l’histoire du cinéma dans la capitale : « vous apprendrez ici quelques secrets de tournages mais aussi des informations à propos de Netflix en France et de ses nombreuses productions françaises. »

Mais attention, les places s’arrachent vite sur le site de réservation « Paris : de l’écran aux ruelles pavées ». Les sessions, disponibles du 11 au 17 juillet, proposent deux horaires, à 11 heures et à 17 heures et ce, dans trois langues différentes. Certains créneaux affichent déjà complet.

De Londres à Madrid

Les Parisiens ne seront pas les seuls à pouvoir profiter d’une immersion dans l’univers Netflix. Le géant américain a également mis en place des visites guidées à Londres ainsi qu’à Madrid, toujours aux mêmes dates. Pour les abonnés anglais, les visites retraceront les lieux de tournage de « La Chronique des Bridgerton » mais aussi « The Crown » et « Enola Holmes », en passant par Piccadilly Circus, Leicester Square et Covent Garden. Un programme qui ne sera disponible qu’en anglais et en espagnol.

Pour les fans de « La Casa de Papel » et « Elite », il faudra faire preuve de patience et espérer d’autres sessions. Les visites guidées prévues du 11 au 17 juillet à Madrid affichent toutes complet.