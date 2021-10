Billie Eilish lance son propre parfum vegan: «C’est mon odeur préférée au monde»

La chanteuse américaine Billie Eilish a créé l’événement sur les réseaux sociaux en annonçant le lancement en novembre de son tout premier parfum, « Eilish ». Fidèle à ses engagements en matière de véganisme, l’artiste aurait fait le choix d’une formulation sans aucun ingrédient d’origine animale et non testée sur les animaux, sensibilisant toujours plus ses fans et abonnés à une cause qui lui tient particulièrement à coeur.

Il n’aura fallu que deux publications sur Instagram pour déclencher un raz-de-marée de ’likes’, plus de 9 millions au total en quelques heures seulement. Et il ne s’agit ’que’ du lancement du tout premier parfum de la star multirécompensée Billie Eilish. Rien de nouveau sous le soleil, puisque les personnalités les plus en vue, de Britney Spears à Ariana Grande en passant par Kim Kardashian ou Beyoncé, ont déjà toutes présenté – à un moment ou à un autre – leurs propres fragrances. Reste que Billie Eilish, au-delà d’une notoriété bien ancrée, séduit aussi par ses engagements, gages de produits de qualité et répondant à une certaine éthique. Chose à laquelle ne devrait pas déroger ce premier parfum.

« Je suis tellement heureuse à l’idée de partager enfin mon premier parfum ’Eilish’ avec vous. C’est un parfum que j’ai recherché pendant des années et des années. C’est mon odeur préférée au monde. Le parfum a toujours eu une place importante dans ma vie et dans mon existence, aussi loin que je m’en souvienne, et c’était un rêve de créer ce parfum et de donner vie à mes idées », a simplement écrit la star américaine sur son compte Instagram. Un rêve qui s’apprête à devenir un succès, à en croire les réactions suscitées par ce post.

Un parfum cocooning, et engagé

Plus qu’un simple parfum, c’est la marque Billie Eilish Fragrances, qui dispose déjà de son compte Instagram et de son site officiel, qu’a dévoilé l’interprète de « Happier Than Ever ». Pour ce premier opus, la jeune femme a voulu un parfum chaleureux et cocooning, en parfaite adéquation avec la saison automnale. Une chose qui se traduit par des arômes fruités, associés à des épices douces, du cacao, de la vanille, du musc, de la fève tonka, et des senteurs boisées. Le tout encapsulé dans une bouteille en forme de buste féminin, le bouchon représentant le bas du visage d’une femme.

Et puisque Billie Eilish n’a jamais caché ses engagements en matière de véganisme, la fragrance se veut également ’clean’, entièrement végane, et cruelty-free, comme le souligne l’édition américaine de Cosmopolitan qui s’est entretenue avec la chanteuse. Un message fort, qui n’est pas sans rappeler que la jeune femme ne cesse de sensibiliser ses fans sur le sujet, que ce soit via ses réseaux sociaux ou ses collaborations avec les plus grandes marques de mode.

Des baskets vegans

La chanteuse californienne n’a d’ailleurs pas chômé depuis la rentrée pour mettre en avant ses engagements en matière de bien-être animal, créant notamment deux modèles de baskets végans pour le géant Nike, la Air Jordan 15 et la Air Jordan 1 AJKO, monochromes et conçus avec 20 % de matériaux recyclés. Quelques jours plus tôt, Billie Eilish frappait déjà fort en débarquant au gala du MET dans une somptueuse robe signée Oscar de la Renta, rappelant Marilyn Monroe. Une tenue que la jeune femme a décidé de porter à une seule et unique condition – mais non des moindres : que la maison de luxe s’adapte à son mode de vie végan en arrêtant de commercialiser de la fourrure. A bon entendeur !

Notons que Billie Eilish n’est pas la seule personnalité à s’être engagée sur le créneau de la parfumerie végane. Ariana Grande a elle aussi présenté cet été une fragrance, « God Is a Woman », entièrement végane et cruelty-free. Ne reste plus qu’à attendre le mois de novembre pour découvrir ce premier parfum, qui sera commercialisé au prix de 68 dollars (environ 58 euros) sur Billieeilishfragrances.com.