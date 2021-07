Benoit Poelvoorde revient sur ses excès: «J’ai fait beaucoup d’interviews bourré»

Dans une interview livrée au journal Paris Match, Benoit Poelvoorde est revenu sur sa consommation d’alcool et son tabagisme. Toujours avec autant d’humour, l’acteur s’est confié sans tabou.

Benoit Poelvoorde a rarement été aussi productif qu’en 2021. À l’affiche du surprenant « Comment je suis devenu super-héros », sorti sur Netflix il y a peu, il sera également bientôt à l’écran dans « Mystère à Saint-Tropez » aux côtés de Christian Clavier et Gérard Depardieu et « Profession du père » où il forme un couple avec Audrey Dana.

De par ces diverses sorties, l’acteur assure actuellement une tournée promotionnelle et a notamment donné une interview au journal de Paris Match. Il est revenu sur ses addictions, à commencer par la cigarette : « J’ai dû m’arrêter de fumer pour préserver mes poumons mais, comme un con, j’ai repris et je regrette. Je fume trop. Et en même temps, dans ce genre d’exercice de promo, fumer, c’est une vraie bénédiction. »

L’acteur a également évoqué que le rythme effréné des interviews le faisait de temps en temps boire un verre ou deux. « Peut-être que j’ai fait quelques, disons beaucoup d’interviews bourré. Une bière pour un Belge, c’est comme de la solution saline », s’amuse-t-il.