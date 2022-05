Benjamin Castaldi fait des révélations sur la prostitution dans Secret Story: «C’est quelque chose de très fort»

Depuis quelques jours, un nouveau scandale éclabousse le milieu de la téléréalité en France. Certaines candidates très connues de diverses émissions de téléréalité seraient, en plus d’être influenceuses, des escort-girls qui tiennent compagnie à des riches hommes d’affaires à Dubaï. L’ancienne candidate des Marseillais Maïssane était sur le plateau de « Touche pas à mon poste » pour discuter de la problématique.

L’occasion pour Benjamin Castaldi, ancien présentateur de « Secret Story », que le problème existait déjà à son époque : « Les déviances, on les a apprise il y a 2, 3 ans mais la prostitution dans téléréalité, je peux vous révéler quelque chose de très fort, c’est qu’à l’époque de Secret Story, quand on faisait les castings, on avait un code qu’on donnait aux filles qui faisaient passer les castings, c’était ’Code Dubaï’! »

Un problème connu

« On savait très bien, pour certaines d’entre elles, que leur métier était aussi d’aller faire des voyages à Dubaï pour faire ce métier de call-girl. Je peux même vous révéler autre chose. Sur l’émission, comme c’était filmé 24h24, certaines candidates parlaient, pensant ne pas être filmées, et échangeaient dans une langue étrangère. On a fait traduire et on a compris très vite que leur métier essentiel était d’être call-girl », poursuit le chroniqueur de Cyril Hanouna.