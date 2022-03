Bella Hadid a subi une opération de chirurgie esthétique alors qu’elle n’avait que 14 ans et le regrette

14 ans. C’est l’âge qu’avait Bella Hadid lors de sa première et, à l’en croire, sa seule opération de chirurgie esthétique. À l’époque, la mannequin avait été opérée du nez. Une décision qu’elle regrette aujourd’hui. « J’aurais aimé garder le nez de mes ancêtres. Je pense que je m’y serais habituée », a-t-elle indiqué dans une longue interview pour Vogue. La mannequin de 25 ans l’assure, elle n’a plus jamais retouché à son visage par la suite. « Les gens pensent que j’ai totalement refait mon visage à cause d’une photo de moi adolescente sur laquelle j’étais bouffie. Mais je suis sûre que vous n’avez pas le même visage que lorsque vous aviez 13 ans. Je n’ai jamais utilisé de filtres. Je n’ai pas de problèmes avec cela, mais ce n’est juste pas pour moi. Pour ceux qui pensent que je me suis fait lifter les yeux ou quelque chose du genre : j’utilise du ruban de lifting du visage ! La plus vieille astuce du monde », a-t-elle assuré.

Dans la suite de l’interview, celle qui se considérait comme la « moche sœur » de Gigi Hadid explique avoir beaucoup travaillé sur elle-même pour combattre le syndrome de l’imposteur dont elle a longtemps souffert. « Les gens ont toujours quelque chose à dire. Mais voici ce que, moi, j’ai à dire : j’ai toujours été mal comprise par l’industrie et les gens autour de moi (…). J’ai toujours eu l’impression d’avoir quelque chose à prouver. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent sur mon apparence ou ma manière de parler. Mais en sept ans, je n’ai jamais raté, ni été en retard, à une journée de travail. Personne ne peut dire que je ne me donne pas à 100 % », conclut-elle.