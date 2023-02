Aya Nakamura retirée à ses parents lorsqu’elle était ado?

Le week-end dernier, « M », le magazine du journal Le Monde, a consacré sa une à la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde : Aya Nakamura.

Retirée à ses parents lorsqu’elle était jeune

Selon le journal français, la jeune femme de 27 ans qui sort déjà son quatrième album a eu « une enfance cabossée » en banlieue parisienne.

Aya Nakamura s’est rarement exprimée sur le sujet. On apprend dans le portrait du Monde qu’elle « a été retirée à ses parents pour être placée en foyer ». Depuis cet événement, elle n’a quasiment plus aucun contact avec son père. Il vivrait actuellement loin de la France et n’aurait même jamais écouté la musique de sa fille.

Son père n’aurait jamais écouté sa musique

Cela n’a pas empêché Aya Nakamura de cartonner dans le monde entier. Au contraire, cela lui a permis de « forger la résilience ». Pour Le Monde, elle « n’a rien d’une marionnette de l’industrie musicale. Très tôt, elle a choisi d’être sa propre manageuse et d’assumer elle-même tous ses choix artistiques ».

Elle préfère néanmoins rester très discrète sur cette période de sa vie, estimant qu’il s’agit d’un sujet « trop personnel ».

