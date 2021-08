Au soleil en famille, Caroline Fontenoy dévoile son baby bump

Ph. Instagram / C. Fontenoy

Fin juin, Caroline Fontenoy annonçait qu’elle attendait un deuxième enfant avec son compagnon Jérôme Burlion. D’ici la fin de l’année, la petite Lou, sera donc grande sœur ! « Si l’année 2020 a été compliquée cette année sera marquée par le plus fantastique des projets… Agrandir notre famille », écrivait la présentatrice de RTL.

Aujourd’hui enceinte de cinq mois, Caroline Fontenoy a dévoilé quelques photos d’une belle journée ensoleillée passée en famille. On la voit, rayonnante, en compagnie de son compagnon et de sa fille. Lou, deux ans et demi, s’approche du ventre rond pour saluer sa petite sœur ou son petit frère. « Mes essentiels… Avec vous le temps passe si vite… Trop vite », écrit la présentatrice en légende. « Profiter de chaque moment. »

Cette série de clichés lui a valu une flopée de compliments en commentaires, notamment de ses consœurs Sandrine Dans, Sandrine Corman mais aussi Daniela Prepeliuc.