«Atlanta», «The Handmaid’s Tale», «See»…: les 5 séries les plus attendues la rentrée

C’est déjà la rentrée ! Alors pour se motiver, pourquoi ne pas retrouver ses séries préférées ? « Atlanta », « The Handmaid’s Tale », ou encore « See », voici cinq séries de retour sur nos écrans pour notre plus grand plaisir.

Atlanta

C’est le dernier rappel pour Donald Glover, Brian Tyree Henry, LaKeith Stanfield et Zazie Beetz. Les acteurs sont de retour dans la peau de leur personnage respectif, à savoir Earn, Alfred Paper Boi Miles, Darius et Van. La quatrième et dernière saison de la série basée dans le milieu du rap sera diffusée sur FX aux États-Unis et sur OCS en France. Le groupe est de retour à Atlanta après avoir accompagné Paper Boi lors de sa tournée en Europe. Si pour le moment, l’intrigue de cette ultime saison n’a pas été dévoilée, les personnages devront reprendre le cours de leur vie en jonglant entre le travail, la famille et les problèmes. 10 épisodes composeront cette quatrième saison.

Le 15 septembre sur OCS

The Handmaid’s Tale

C’est le début de la fin pour les Servantes. Elisabeth Moss reprend du service pour la cinquième, et peut-être dernière, saison de l’adaptation du roman « La Servante écarlate » de Margaret Atwood. Après avoir tué le commandant Waterford, avec l’aide d’autres servantes, son personnage, June, devra en subir les conséquences. Dans la première bande-annonce, on y voit Serena Waterford, jouée par Yvonne Strahovski, faire le deuil de son mari, mais surtout préparer sa vengeance. Le combat entre June et Serena sera à son paroxysme. De leur côté, Nick et le commandant Lawrence travaillent de concert avec tante Lydia pour prendre le contrôle de Gilead. Pourtant, June et Luke ne perdent pas espoir et feront tout pour retrouver leur fille Hannah avec l’aide de Moira.

Le 15 septembre du OCS

See

Jason Momoa est de retour pour la dernière saison de la série futuriste. Dans ce monde où un virus a décimé la population, faisant perdre la vue à presque tous les humains, l’arrivée de jumeaux disposant de ce sens va mener à une guerre entre tribus. Après avoir battu son frère Edo, joué par Dave Bautista, Baba Voss, incarné par Jason Momoa, s’est réfugié dans la forêt. Mais une nouvelle menace l’oblige à revenir défendre les siens. Dans cette guerre, une nouvelle arme impressionnante pourrait bien causer la perte de toute l’humanité. En tout, 8 épisodes seront disponibles à raison d’une diffusion par semaine. À l’occasion de la sortie de la nouvelle et dernière saison, Apple TV+ a rendu la première saison accessible gratuitement sur son site.

Le 26 août sur Apple TV+

The Walking Dead

La fin est proche. Dès le 3 octobre, OCS diffusera l’ultime saison de la série apocalyptique. « The Walking Dead » tirera sa révérence dans le sang et les larmes, pour ne rien changer. Entre Maggie et le retour de Negan, la guerre contre le Commonwealth et des marcheurs encore plus dangereux, la lutte finale risque de faire des dégâts dans les rangs des derniers survivants. Reste à savoir si d’anciens personnages comme Rick et Michonne reviendront se battre aux côtés de leurs anciens acolytes.

Le 3 octobre sur OCS

Ramy

Jongler entre la religion et la société n’est pas toujours une mince affaire. Ramy Hassan, un Egyptien-Américain et musulman de la première génération, vit dans une banlieue très divisée politiquement du New Jersey. La série dépeint la complexité de vivre dans une famille religieuse et d’appartenir à une génération qui ne croit pas à la vie après la mort. Dans cette troisième saison, la famille de Ramy devra admettre avoir vécu une vie plus tournée vers la société et le mensonge tandis que Ramy délaissera sa quête spirituelle afin de se consacrer à son entreprise de diamants avec son oncle. Aux États-Unis, la série « Ramy » est diffusée sur Hulu tandis qu’en France les spectateurs peuvent découvrir la série sur StarzPlay et Canal+ VOD.10 épisodes composeront cette nouvelle saison.

Le 30 septembre sur Hulu