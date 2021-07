Ashton Kutcher et Mila Kunis évitent de donner des bains à leurs enfants: «Ce n’est pas la peine»

Parents de deux enfants de quatre et six ans, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont dévoilé les secrets de leur salle de bain familiale.

Ensemble depuis 2012, Ashton Kutcher et Mila Kunis sont l’un des couples les plus glamours d’Hollywood. Ils sont les parents de Wyatt et de Dimitri, âgés respectivement de quatre et six ans. Dans une interview accordée au podcast Armchair Expert, les deux stars se sont confiées en toute sincérité sur leur rapport à l’hygiène et à celle de leurs enfants.

« Je n’étais pas le genre de mère qui lave son bébé tous les jours »

« Je n’avais pas d’eau chaude étant petite, donc je ne me douchais pas beaucoup. Quand j’ai eu des enfants, j’ai aussi pris l’habitude de ne pas les laver tous les jours. Je n’étais pas le genre de mère qui lave son bébé tous les jours », a indiqué Mila Kunis en ajoutant qu’elle ne prenait pas une douche tous les jours. « Je mets de l’eau sur mon visage après avoir fait du sport pour que la sueur s’en aille. Je me lave la figure deux fois par jour », a confié l’actrice de 37 ans.

« Si vous pouvez voir de la saleté sur les enfants, lavez-les »

Le sujet de l’hygiène corporelle n’a pas suscité de débat au sein du couple. En effet, Ashton Kutcher partage totalement l’avis de sa femme. « Si vous pouvez voir de la saleté sur les enfants, lavez-les. Autrement, ce n’est pas la peine. Je me lave sous mes bras et l’entrejambe tous les jours mais rien d’autre », a ajouté l’acteur de 43 ans dans cet étonnant podcast.