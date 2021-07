Arno annule ses concerts jusqu’à la fin de l’année pour des raisons de santé

Les concerts prévus en Belgique, France, Suisse et aux Pays-Bas d’ici la fin de l’année sont annulés. « Le report de la tournée est à l’étude et de nouvelles dates de concerts vous seront communiquées dès que possible », précise la salle de concert dans un communiqué.

Arno, âgé de 72 ans, souffre d’un cancer du pancréas qui lui a été diagnostiqué fin 2019 et a été admis à l’hôpital universitaire de Bruxelles en avril en raison de complications. « Sur recommandation de ses médecins, il prend une pause de plusieurs mois pour se reposer et retrouver la forme », explique le communiqué.