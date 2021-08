Ariana Grande débarque sur Fortnite avec un avatar et un concert

À cinq reprises, pour viser tous les fuseaux horaires, les joueurs pourront choisir une option qui leur permettra de faire un bout d’aventure avec l’artiste pop et R&B, dessinée comme un personnage mi-humain mi-fantasy, dans une tenue courte en écailles bleues ou un ensemble argenté.

Pendant la séquence, qui dure moins d’une demi-heure, plusieurs chansons d’Ariana Grande sont diffusées, comme « Be Alright » ou « Positions », l’un des derniers tubes de l’artiste de 28 ans, qui a remporté deux Grammy Awards dans sa carrière. Dans le même temps, plusieurs objets à l’effigie de la chanteuse ont fait leur entrée dans la boutique du jeu.¨

Plus qu’un jeu

Epic Games avait déjà lancé de telles expériences, en intégrant la star américaine du rap Travis Scott, en avril 2020, ou la vedette brésilienne du foot Neymar plus tôt cette année. But de cette stratégie, ne pas se contenter d’être un jeu de tir et de survie, mais prendre des allures de plateforme de divertissement.

« C’est un énorme domaine dans lequel nous voulons innover, parce que Fortnite doit continuer d’exister aux côtés du monde réel », a déclaré le directeur de la marque chez Epic Games, Phil Rampulla. « Nous ne sommes pas en train de remplacer les concerts, ni les films. Nous sommes en harmonie avec ces choses-là, nous les étendons et les améliorons », a-t-il assuré.

Véritable phénomène depuis des années chez les fans de jeux vidéo, Fortnite revendique quelque 350 millions de « gamers » dans le monde.