Après une seule émission, le comportement de Sam (Koh-Lanta) divise déjà les internautes

Ce 24 août, les téléspectateurs ont pu suivre le premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta baptisée « Koh-Lanta, la légende ». Aux côtés de nombreux aventuriers emblématiques ayant participé à plusieurs saisons, comme Claude, Freddy, Coumba, Phil ou Teheiura, on retrouve le jeune Sam, le « petit Prince » de « Koh-Lanta, l’île des héros ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Sam divise (encore) les fans de l’émission. Dès la première épreuve d’immunité individuelle, Sam n’a pas hésité à aider son idole Teheiura qui n’arrivait pas à trouver un sac à son nom dissimulé dans l’eau. Résultat, le jeune homme est arrivé dernier lors de cette immunité et a commencé l’aventure avec une voix contre lui au conseil.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs étaient très partagés après avoir vu cette séquence. Si certains ont loué le fair-play de l’aventurier, d’autres ne comprennent vraiment pas son comportement. « Sam joue à quoi là ? On est dans ’Les feux de l’amour’ ? », « Il n’a pas compris que c’est chacun pour sa peau », « Il se tape la honte », pouvait-on notamment lire sur Twitter.