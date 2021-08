Après Scarlett Johansson, d’autres stars envisagent de poursuivre Disney en justice

Selon un avocat spécialisé, plusieurs stars pourraient suivre Scarlett Johansson et également poursuivre Disney en justice.

La semaine dernière, Scarlett Johansson a annoncé qu’elle allait poursuivre Disney en justice. La raison ? Le fait que le film « Black Widow » soit disponible sur Disney+ en même temps que dans les salles de cinéma, ce qui selon l’actrice constitue une rupture de contrat lui ayant coûté des millions $.

Les stars se rebiffent

« Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme ‘Black Widow’ directement sur Disney+ pour attirer plus d’abonnés et ainsi faire grimper le cours de l’action de l’entreprise – et invoque le Covid-19 comme prétexte », avait déclaré l’avocat de Scarlett Johansson, John Berlinski. « Ce n’est sûrement pas la dernière fois que des talents d’Hollywood tiennent tête à Disney », avait-il ajouté.

Emma Stone et Emily Blunt envisagent aussi des poursuites

Quelques jours plus tard, cela est en train de se confirmer. Emma Stone, à l’affiche du récent « Cruella » également sorti simultanément sur Disney+ et dans les salles aux Etats-Unis, envisage également de porter plainte contre le géant américain. L’actrice Emily Blunt s’est quant à elle déjà opposée à la décision de Paramount de diffuser le film « A Quiet Place Part II » à l’avance sur son service de streaming Paramount+. À l’affiche de « Jungle Cruise », elle pourrait aussi décider de poursuivre Disney.

L’avocat spécialisé Matthew Belloni a déclaré au DailyMail que l’action en justice de Scarlett Johansson allait « ouvrir les vannes » et que d’autres stars pourraient attaquer des studios de cinéma.