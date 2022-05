Après leur victoire à l’Eurovision, les Ukrainiens de Kalush Orchestra rentrent au pays pour prendre les armes

Samedi soir, le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté la finale du 66e concours Eurovision de la chanson avec la chanson «Stefania». L’aventure musicale terminée, les membres du groupe vont rentrer en Ukraine et rejoindre le front.

Partie grande favorite, l’Ukraine a remporté le concours de l’Eurovision avec le groupe ukrainien Kalush Orchestra, dont la chanson "Stefania" mêle hip-hop et musique traditionnelle sur des paroles intimistes (écrites avant la guerre) qui résonnent fortement avec l'actualité ("Je trouverai toujours le chemin de la maison même si toutes les routes sont détruites").

À six sur scène, les membres du groupe, tous en âge de combattre, ont bénéficié d'une dispense provisoire délivrée par le gouvernement de Kiev. Mais le concours terminé, ils doivent désormais rentrer chez eux prendre les armes.

L'un d'eux est resté au pays. « Un membre du groupe a rejoint la défense territoriale de Kiev au troisième jour de la guerre. Nous sommes très inquiets pour lui, nous espérons le retrouver sain et sauf à notre retour », avait déclaré le chanteur Oleh Psiuk.

Après leur performance (largement ovationnée) sur scène samedi, les six membres avaient attiré l’attention sur les combats dans la ville ukrainienne de Marioupol. «Aidez Azovstal, tout de suite», avait crié le rappeur.

Zelensky promet un Eurovision à Marioupol

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est félicité de la victoire de son pays à l’Eurovision en faisant le lien avec l’invasion russe, avec cette phrase écrite sur sa page Facebook: «Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l’Europe».

«Pour la troisième fois de son histoire. Et, je crois, pas la dernière. Nous ferons de notre mieux pour accueillir un jour les participants et les invités de l’Eurovision dans la ville ukrainienne de Marioupol. Libre, pacifique, reconstruite !», a-t-il ajouté à propos de cette ville portuaire du sud du pays occupée par les troupes russes et presque entièrement détruite.

«Je remercie Kalush Orchestra pour sa victoire, et tous ceux qui ont voté pour nous ! Je suis sûr que notre choeur victorieux dans la bataille contre l’ennemi n’est pas loin. Gloire à l’Ukraine !», a encore écrit le chef d’Etat.