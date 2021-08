Après avoir «passé trop de temps à faire des régimes», Beyoncé veut faire de sa santé sa priorité

La santé mentale des personnalités, que l’on parle de sportifs, d’acteurs, ou de chanteurs, fait de plus en plus la une de l’actualité. Dernier exemple en date? Celui de Beyoncé, qui s’est exprimée à ce sujet lors d’une rare interview à Harper's Bazaar. On y apprend que, pendant longtemps, la santé mentale de la chanteuse n’a pas été sa priorité. «J'ai ressenti une pression pour devenir le pilier de ma famille et de mon entreprise. Je n'ai pas réalisé à quel point ce stress influait sur ma santé et mon bien-être physique. Je n'ai pas toujours fait de moi ma priorité : j'ai lutté contre l'insomnie car j'ai passé plus de la moitié de ma vie en tournée, j'ai combattu pour ma santé mentale et ma vie privée», explique la chanteuse.

Queen B indique également avoir laissé derrière elle les «nombreux régimes» sur lesquelles elle a «passé beaucoup trop de temps». «Je croyais erronément que le fait de prendre soin de moi signifiait faire de l’exercice et être trop consciente de mon corps. Ma santé, comment je me sens en me levant le matin, ma tranquilité d’esprit, le nombre de fois que je souris, de quoi je nourris mon esprit et mon corps : voilà les choses sur lesquelles je me concentre. J'apprends à briser ce cycle de la mauvaise santé et de la négligence de son corps en concentrant mon énergie sur mon corps et sur les signes subtils qu’il m’envoie. Votre corps vous dit tout ce que vous devez savoir, vous devez simplement apprendre à l’écouter», assure Beyoncé.