Angelina Jolie en couple avec un célèbre chanteur?

Angelina Jolie aurait-elle retrouvé l’amour ? Ce n’est pas impossible, selon les informations du Sun. Le tabloïd britannique indique en effet que l’actrice de 46 ans a été aperçue dans un restaurant en train de dîner en tête à tête avec Abel Makkonen Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd. The Sun précise que le repas a duré plusieurs heures et que l’actrice et le chanteur ont pris soin de quitter l’établissement séparément pour éviter d’éveiller les soupçons.

Un ami de The Weeknd a cependant directement essayé de tuer la rumeur dans l’œuf. Interrogé par Page Six, il a assuré qu’il s’agissait d’un dîner professionnel et qu’« ils n’essayaient clairement pas de se cacher. Abel est définitivement concentré sur son entrée dans le monde du cinéma », a-t-il détaillé. Une explication plausible quand on sait que The Weeknd sera à l’affiche de « The Idol », une série diffusée sur HBO qui raconte l’histoire d’amour entre une chanteuse pop et le propriétaire d’un club de Los Angeles.