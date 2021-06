Angèle dans la peau de Lola Bunny au cinéma

Cet été, Angèle ne donnera pas de concerts et ne fera pas la tournée des festivals. Mais que ses fans se rassurent, ils pourront l’entendre au cinéma !

Angèle, la voix française de Lola Bunny

En effet, la chanteuse et comédienne belge prêtera sa voix au personnage de Lola Bunny dans le nouveau Space Jam. « Space Jam : Nouvelle Ère » s’annonce comme une aventure rocambolesque avec Bugs Bunny et le champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James. À leurs côtés, Lola Bunny est la seule Looney Tune à avoir vraiment la tête sur les épaules. Sous la tutelle de LeBron James, elle va acquérir l’étoffe d’une vraie championne. Mais Lola s’est récemment émancipée, elle apprécie son indépendance et n’a aucune envie de repartir avec les Looney Tunes – et encore moins avec Bugs qu’elle connaît mieux que quiconque.

Un personnage taillé pour elle ?

Lola Bunny serait-elle un personnage taillé pour Angèle ? C’est en tout cas ce qu’estime Warner Bros. Pictures qui distribue le film dans le monde entier : « Qui mieux qu’Angèle, véritable icône de sa génération, pour donner voix au personnage de Lola Bunny, seule Looney Tune à avoir vraiment la tête sur les épaules et l’étoffe d’une vraie championne ? ».

Pour voir si Angèle est convaincante pour interpréter la voix française de Lola Bunny dans « Space Jam : Nouvelle Ère », rendez-vous à partir du 14 juillet dans les salles obscures belges (et le 21 juillet en France).

En attendant, voici la dernière bande-annonce officielle :