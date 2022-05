Andréa Furet pourrait devenir la première Miss France transgenre

L’actrice transgenre Andréa Furet est en lice au titre de Miss Paris. Si elle est élue elle pourrait même convoiter le titre de Miss France et ainsi devenir la première Miss transgenre.

La comédienne transgenre Andréa Furet fait partie des 12 candidates finalistes prétendant au titre de Miss Paris. Aux côtés des autres finalistes, elle se prépare désormais à la prochaine étape organisée au Lido, le 19 juin prochain. Si elle remporte l’écharpe, elle pourra convoiter le titre de Miss France et peut-être succéder à Diane Leyre, Miss France 2022.

Les 11 autres candidates sont : Marie Blake, Enea Jospin, Loriane Fall, Hanna Souied, Océane Bobèche, Aurore Meunier, Adèle Bonnamour, Ilona Philippe, Sarah De Fauque de Jonquières, Bintou Savané, Lisa Thevenon.

Andréa Furet est la première femme trans à concourir dans une telle compétition en France.

Révélée par la fiction « Il est elle », diffusée sur TF1, la comédienne de 19 ans a livré une interprétation bouleversante, saluée aussi bien par la critique que le public.

« Il n’y a aucun problème »

En décembre 2021 Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France, a annoncé que les femmes transgenres pourront désormais se présenter au concours. « Ce qu’on a toujours dit, si vous lisez bien le règlement, c’est qu’on demande que l’identité civile soit ‘féminin'», a-t-elle expliqué sur Sud Radio. « Donc, il n’y a pas de problème. S’il y a des transsexuelles qui ont cheminé vers le féminin et qui ont une carte d’identité féminine, il n’y a aucun problème. Il n’y a aucun souci ».

Par ailleurs, le comité Miss France a, depuis cette année supprimer la limite d’âge à 24 ans. « Le comté Miss France a fait évoluer le règlement. Il n’est plus nécessaire de ne pas être mariée et il n’y a plus de limite d’âge », a assuré Béatrice Attard, présidente du comité Miss Paris.