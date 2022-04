«And Just Like That», la suite de «Sex and the City», arrive bientôt sur Plug RTL

Les téléspectateurs belges pourront bientôt enfin découvrir la série « And Just Like That », la suite de la « Sex and the City ».

Suite de « Sex and the City », la série « And Just Like That » s’attache à Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) qui, après avoir vécu les affres de l’amitié quand elles avaient une trentaine d’années, doivent, à plus de 50 ans, affronter une période plus difficile encore.

Enfin diffusée en Belgique

Les téléspectateurs belges auront dû faire preuve de patience pour regarder, de manière légale, « And Just Like That ». Cette série a été diffusée en décembre dernier aux États-Unis sur la plateforme HBO Max. Nos voisins français y avaient accès via Salto mais en Belgique, il était impossible de visionner de manière légale « Just Like That ».

A vos agendas !

Heureusement, cela sera bientôt de l’histoire ancienne. En effet, ce mardi matin, RTL Belgique a annoncé que « And Just Like That » débarquait sur Plug RTL à partir du dimanche 1er mai. Les deux premiers épisodes de la première saison seront diffusés à 20h15 et à 21h10. RTL n’a pas encore communiqué là-dessus mais il a fort à parier que les épisodes seront également disponibles sur la plateforme RTLplay.