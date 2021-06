Ana de Armas a retrouvé l’amour

Durant la petite année qu’a durée leur relation, le couple formé par Ana de Armas et Ben Affleck était un des plus glamours d’Hollywood. Si, depuis leur séparation en janvier 2021, Ben Affleck a très vite retrouvé l’amour aux côtés de son ex Jennifer Lopez, Ana de Armas n’est pas restée en reste. L’actrice de 33 ans est en effet à nouveau en couple, et pas avec n’importe qui ! Page Six annonce qu’elle fréquente désormais Paul Boukadakis, le vice-président de Tinder. Les deux tourtereaux se seraient rencontrés grâce à des amis en commun.