Amir se confie pour la première fois sur son handicap: «Ce n’est pas si difficile que ça à gérer»

Pour la première fois, Amir s’est confié sur son handicap qui le suit depuis qu’il est un bébé dans les colonnes du magazine Télé-Loisirs qui sortira le 25 octobre prochain. Dans une interview, le chanteur a en effet confié être sourd d’une oreille. « Depuis ma naissance, et encore aujourd’hui, je n’entends que d’une oreille, l’oreille gauche. Je ne suis pas sûr que la technologie médicale d’aujourd’hui puisse corriger cette déficience. Je ne suis même pas sûr que j’aimerais quoi que ce soit, de toute manière », indique-t-il.

Amir l’assure, ce handicap ne le gêne pas dans son travail. Il doit simplement être un peu plus vigilant pour préserver sa « bonne oreille ». « Je ne connais pas la stéréo, mais ce n’est pas si difficile que cela à gérer. Je fais juste attention aux lieux bruyants et veille à préserver mon oreille opérationnelle, mon instrument de travail le plus précieux… ».