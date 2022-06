Amber Heard veut faire appel de la décision du jury dans son procès contre Johnny Depp

Le jury a finalement pris sa décision, le mercredi 1er juin vers 15h heure locale (21h en Belgique), dans le procès en diffamation qui oppose Amber Heard à son ex-époux Johnny Depp.

Après six semaines d’audience, les jurés (dont l’identité restera secrète durant un an en raison de la médiatisation du procès) ont reconnu à l’unanimité que Johnny Depp avait totalement raison d’avoir porté plainte. Ils estiment en effet qu’il y a bien eu diffamation et que Amber Heard l’avait fait de manière intentionnelle. De ce fait, elle a été condamnée à lui payer 15 millions de dollars (10 millions de dommages et intérêts et cinq millions de dommages punitifs). Il s’agit néanmoins d’une somme très largement inférieure aux 50 millions qu’il réclamait.

AFP / E. Hockstein

Johnny Depp a, lui aussi, été condamné à verser 2 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-épouse, qui elle aussi a été diffamée par l’acteur.

Amber Heard veut aller en appel

Amber Heard a fait savoir, par le biais de sa porte-parole Alafair Hall, qu’elle entend bien faire appel de la décision du jury. Néanmoins les motifs sur lequel l’appel sera basé ne sont pas encore clairs.

Sur son Twitter, l’actrice d’Aquaman a clairement indiqué qu’elle n’était pas satisfaite de la décision.

« La déception que je ressens aujourd’hui est au-delà des mots. Je suis déçue que la montagne de preuves ne soit toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l’influence et à l’emprise disproportionnés de mon ex-mari », écrit-elle .

Pour Amber Heard ce verdict signifie un recul qui concerne toutes les femmes : « Il ramène l’horloge à une époque où une femme qui parlait et s’exprimait pouvait être publiquement déshonorée et humiliée. Il fait reculer l’idée que la violence contre les femmes doit être prise au sérieux ».

L’actrice poursuit en s’en prenant ensuite aux avocats de Johnny Depp : « Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à faire en sorte que le jury néglige la question clé de la liberté d’expression et ignore les preuves qui étaient si concluantes que nous avons gagné au Royaume-Uni ».

« Je suis triste d’avoir perdu cette affaire. Mais je suis encore plus triste d’avoir perdu un droit que je pensais avoir en tant qu’Américain, celui de parler librement et ouvertement ».

« Le jury m’a rendu la vie »

AFP / S. Helber

De son côté, Johnny Depp, absent mercredi de la salle d’audience a réagi sur Instagram. « Le jury m’a rendu à la vie », s’est-il félicité. « Le meilleur est encore à venir et un nouveau chapitre s’est enfin ouvert », a-t-il ajouté.