Amber Heard maman pour la première fois via une mère porteuse

Grosse surprise pour les fans d’Amber Heard. Ce 1er juillet, l’actrice a annoncé être devenue maman pour la première fois via un cliché publié sur Instagram. «Je suis très heureuse de partager cette nouvelle avec vous. Il y a quatre ans, j'ai décidé que je voulais un enfant. Je voulais le faire à ma manière. Je comprends maintenant à quel point il est important pour nous, en tant que femmes, de penser ainsi à l'une des parties les plus fondamentales de notre destin. J'espère que nous atteindrons un stade où il est normal de ne pas forcément vouloir une bague avant d'avoir un enfant. Une part de moi estime que ma vie privée ne regarde personne. Mais je sais que mon travail la rend incontrôlable», écrit la chanteuse.

«Son plus grand rêve est devenu réalité»

Amber Heard précise ensuite que sa fille est née le 8 avril 2021 et qu’elle se prénomme Oonagh Paige Heard. D’après Page Six, l’ex de Johnny Depp a eu recours à une mère porteuse, raison pour laquelle sa grossesse est restée secrète. «Oonah est magnifique et Amber est comblée. Elle a toujours su qu’elle voulait devenir maman et son plus grand rêve est devenu réalité. Elle est tellement reconnaissante envers la femme qui a donné la vie à Oonagh», a indiqué une source proche du couple au média américain.

Amber Heard est en couple avec la cinéaste Bianca Butti depuis janvier 2020. Elle serait cependant le seul parent légal de la petite Oonagh (prononcé oo-nuh).