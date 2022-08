Alizée: sa fille Maggy maquillée à deux ans et demi

Alizée est une maman comblée et très proche de ses deux filles. Sur TikTok, son aînée Annily partage régulièrement son quotidien avec sa communauté. Mais une séquence diffusée ce mercredi, dans laquelle elle maquille sa petite sœur de deux ans et demi, n’a pas fait l’unanimité.

Quinze ans les séparent mais pourtant elles sont très proches : Annily (17 ans) et Maggy (2 ans et demi), les deux filles d’Alizée. Ce mercredi, Annily a partagé un moment de complicité avec sa petite sœur, moment qu’elle a immortalisé et diffusé sur TikTok.

On y voit l’adorable Maggy, vêtue d’une robe de princesse. « Je maquille ma sœur de 2 ans et demi », annonce Annily. Fond de teint, correcteur, blush, ombre à paupières, crayons, eye-liner, mascara, gloss… La fillette a eu droit à la totale pour être maquillée « comme une grande » ! « On dirait Jasmine ! », s’extasie sa grande sœur.

Trop jeune ?

En revanche, les internautes ont été plus que mitigés. « Je n’adhère pas du tout » ; « C’est vraiment trop jeune pour du maquillage » ; « Deux ans et demi et du fond de teint, c’est sérieux ? » ; « Ce monde part vraiment en cacahuète », ont fustigé nombre d’entre eux. « C’est occasionnel détendez-vous, vous croyez vraiment qu’elle va comme ça a l’école ? », tempère une utilisatrice.

D’autres followers ont eu des commentaires plus élogieux : « Elle est trop chou ! » ; « Belle comme un cœur ! » ; « Comme elle est patiente, quelle beauté », peut-on également lire.

Si la séquence n’a pas été du goût de tout le monde, il y en a une qui était ravie, comme en témoigne l’immense sourire de la petite Maggy à la fin de la vidéo !