Alizée pousse un coup de gueule contre les Français

Depuis l’annonce d’Emmanuel Macron sur l’extension du passeport vaccinal, la question de la vaccination cristallise de plus en plus de tensions. D’un côté, on retrouve ceux en faveur de cette mesure. De l’autre, ceux qui estiment qu’il s’agit d’un viol de la liberté de leur corps. Entre les deux se trouve la chanteuse Alizée qui demande simplement aux Français d’être respectueux du choix de chacun. «Les gens qui traitent les vaccinés de moutons. Les antivax qui se font traiter de débiles par les vaccinés. Les non vaccinés plein de doute qui changent d'avis et se font critiquer. Et si on essayait de comprendre et d’accepter que ce soit une période de merde, folle, atroce et qu’on ne sait plus qui croire et qui suivre ? Et qu’on a le droit de douter, avoir peur, changer d’avis ?», demande la célèbre interprète de «Moi... Lolita».

Résolument optimiste dans la vie, Alizée conclut sa publication avec un message plein d’espoir. «Restons solidaires, bienveillants, ouverts d’esprit. Sinon c’est cette haine qui va nous tuer, pas ce putain de COVID»?