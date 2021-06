Alix (Koh-Lanta) dévoile son incroyable transformation physique

L’année dernière, les fans de Koh-Lanta découvraient Alix, une jeune sapeur-pompier dotée d’une force aussi bien physique que mentale. Sportive aguerrie et amatrice de crossfit, Alix n’a pas toujours eu un corps aux muscles saillants.

Ce vendredi, la coach sportive a publié sur Instagram une photo avant / après qui a choqué les internautes. À gauche, une toute jeune femme au visage rond et au regard pétillant. À droite, un corps ultra-athlétique et des yeux dans lesquels on lit la détermination.