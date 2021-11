Alix Desmoineaux accuse un candidat de téléréalité d’agression sur mineure

Une vidéo de l’agression existerait et serait bien connue dans le monde de la téléréalité.

C’est une information qui fait grand bruit dans le monde de la téléréalité. Dans une interview pour Melty ce mardi, Alix Desmoineaux a accusé, sans le nommer, un candidat de téléréalité d’agression sur mineure. Elle assure même qu’une vidéo de l’acte existe et qu’elle a pu le consulter. Invitée sur le plateau de « Touche pas à mon poste », l’ancienne candidate de téléréalité a réitéré son accusation mardi soir. « Je ne connais pas la personne, mais quand je vois un truc comme ça… Je pense que n’importe qui voit la vidéo, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Elle hurle, il y a du son, ça dure 1min30, elle pleure, elle supplie, moi je suis désolée mais non ça veut dire non », déplore-t-elle.

Selon plusieurs médias, l’agresseur visible dans la vidéo serait Illan Castronovo, qui a notamment participé à « La Villa des cœurs brisés ». Ce dernier a nié les faits via une story postée sur Instagram. « Les amis, j’ai reçu plusieurs messages concernant l’interview qu’Alix a faite. En aucun cas, je me sens visé. Je vous rassure, je n’ai jamais fait une chose pareille. J’en parle car trop grave. Je ne peux pas ignorer de telles horreurs », a-t-il indiqué.