Alessandra Sublet met un terme à sa carrière de présentatrice: «Cette fois, c’est définitif»

Depuis 2015, la présentatrice Alessandra Sublet navigue entre TF1 et France Télévisions pour animer des émissions en tous genres. Mais la Française a décidé de mettre un terme définitif à sa carrière et se consacrer à d’autres projets.

Entre la télévision et Alessandra Sublet, c’est terminé! Dans les colonnes du Parisien, l’animatrice a affirmé qu’elle ne serait plus à la présentation d’émissions à l’avenir: «Je quitte mon costume d'animatrice télé. À TF1, ça ne les a pas surpris tant que ça. En décembre, Ara Aprikian [patron des programmes de TF1, ndlr] et moi avons eu une conversation. Je lui avais dit mon envie de tenter de nouvelles aventures. J'ai d'ailleurs toujours eu son soutien et je suis attachée à cette chaîne. Quand je fais un choix, c'est qu'il est mûrement réfléchi. Aucun argument ne pouvait me faire changer d'avis.»

Désormais, la jeune femme compte se consacrer à sa carrière d’actrice, qui a débuté avec le téléfilm Handi Gang, prochainement diffusé sur TF1. «Sur le tournage cet été, j'ai ressenti beaucoup de choses. Ce nouveau défi m'a fait vibrer. Ensuite, je me suis demandé si j'éprouvais encore autant de plaisir sur un plateau télé. À 45 ans, je ne peux pas continuer l'animation si mon coeur bat moins fort. Je préfère prendre un vrai risque pour tenter des projets différents. J'ai le soutien du père de mes enfants qui est producteur de films (Clément Miserez) et de Pierre-Antoine Capton avec qui on a lancé C à vous. S'ils m'avaient dit Aless, laisse tomber, tu es nulle, ça aurait été différent. À l'inverse, ils m'ont dit Peut-être que tu devrais essayer. Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, j'ai foncé», raconte-t-elle.

Et si ce nouveau défi est ambitieux, l’animatrice ne se met pas la pression: «Je sais que je suis attendue au tournant, qu'il y a déjà plein de comédiennes talentueuses. Je pense simplement être crédible. Après, est-ce que je suis une bonne actrice ? Aux téléspectateurs de juger. J'ai l'habitude de prendre des risques et de devoir faire mes preuves. Parfois, je reçois une bonne gifle. D'autres fois, ça marche. Ça ne changera pas ma motivation à jouer des personnages différents.»