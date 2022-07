Accusé d’inceste par son neveu de 21 ans, Ricky Martin risque 50 ans de prison

Le chanteur portoricain Ricky Martin est accusé d’inceste ainsi que de violences physiques et psychologiques par son neveu de 21 ans, Dennis Yadiel Sanchez. Il risque jusqu’à 50 ans de prison.

Dennis Yadiel Sanchez, le neveu de Ricky Martin, affirme avoir entretenu une liaison de plus de sept mois avec le chanteur de 50 ans. D’après lui, son oncle n’aurait pas accepté la rupture. Depuis leur séparation voilà deux mois, il l’appellerait « avec insistance », le harcèlerait et rôderait même autour de chez lui. Le jeune homme l’a donc attaqué en justice pour inceste, violences physiques et psychologiques.

Suite à ces accusations, une ordonnance d’éloignement avait été décidée à l’encontre du chanteur début juillet.

« Troubles psychologiques »

Le chanteur a riposté immédiatement, assurant que ces accusations sont « complètement fausses ». « J’en répondrai par le biais du processus judiciaire en présentant les faits et avec la dignité qui me caractérise », a jouté Ricky Martin.

La star a ensuite évoqué les « troubles psychiatriques » dont souffrirait son neveu. Selon ses avocats, le jeune homme serait « atteint de profonds problèmes de santé mentale » et aurait déjà, par le passé, « menacé de détruire des vies ».

« C’est dégoûtant »

« Ricky Martin n’a, bien sûr, jamais été (et ne serait jamais) impliqué dans une quelconque relation sexuelle ou romantique avec son neveu. Cette idée n’est pas seulement fausse, elle est dégoûtante », indique son avocat. « Nous sommes confiants que lorsque les faits réels seront révélés dans cette affaire, notre client sera pleinement acquitté ».

Selon le média américain TMZ, Ricky Martin comparaîtra ce jeudi 21 juillet au tribunal, qui devra statuer sur le maintien de l’ordonnance d’éloignement. Si les faits étaient avérés, il risque jusqu’à 50 ans, l’inceste étant sévèrement puni à Porto Rico.