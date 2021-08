ABBA va effectuer son grand retour après 39 ans d’absence

Bonne nouvelle pour les fans d’ABBA. L’emblématique groupe des années 70 devrait effectuer son grand retour! C’est en tout cas ce que suggère un nouveau site internet intitulé Abba voyage qui a vu le jour ce jeudi matin. Sur ce site, on peut voir quatre planètes scintillantes accompagnées d’une date: le 2 septembre 2021. C’est donc probablement ce jour-là qu’Abba sortira de nouveaux morceaux promis à leurs fans depuis... 2018. À l’époque, le groupe suédois avait enregistré deux chansons, «I Still Have Faith In You» et «Don't Shut Me Down». La date de sortie de ces morceaux était prévue pour 2020 mais a été repoussée à plusieurs reprises. D’après la BBC, ABBA aurait finalement préparé cinq morceaux pour remercier les fans de leur patience. Selon The Sun, une tournée en hologramme à Londres serait également prévue. Cette tournée avait déjà été annoncée par les membres du groupe en avril 2018.

Pour rappel le dernier album d’Abba est sorti en 1982.