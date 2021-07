À 7 ans, le Prince George déjà sous le feu des critiques: il va être «mis à l’écart» par Kate et William

Dimanche soir, le prince George était présent avec ses parents Kate et William à Wembley pour soutenir l’Angleterre lors de la finale de l’Euro contre l’Italie. Après la défaite des Anglais, certains internautes se sont déchaînés sur les réseaux sociaux et l’enfant de 7 ans est devenu la cible de moqueries et d’insultes.