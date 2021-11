Accueil Médias & People 20 ans plus tard, Emma Watson rend un superbe hommage à la saga Harry Potter L’actrice de 31 ans n’a pas oublié d’où elle venait. AFP / J. Tallis Par Rédaction en ligne Souvenez-vous. Nous sommes le 21 septembre 2001. Personne ne le sait mais un film va lancer une des sagas cinématographiques les plus populaires de tous les temps : « Harry Potter à l’école des sorciers ». 20 ans plus tard, Emma Watson, qui a brillamment interprété Hermione Granger, a rendu un bel hommage à la saga qui a lancé sa carrière. « Je suis tellement fière » « Harry Potter était ma maison, ma famille, mon monde et Hermione est (toujours) mon personnage de fiction préféré de tous les temps. Je crois qu’un journaliste a dit un jour qu’il était irritant de voir combien de fois, au cours d’une interview, je mentionnais la chance que j’avais, mais je le savais ! Et je le sais toujours », écrit-elle sur Instagram. A post shared by Emma Watson (@emmawatson)

« Je suis non seulement fière de ce que nous avons apporté à la franchise en tant qu’acteurs, mais aussi de ces enfants devenus de jeunes adultes. Je regarde les autres membres du casting aujourd’hui et je suis tellement fière de voir ce que chacun est devenu. Je suis fière que nous ayons été bienveillants les uns envers les autres, que nous nous soyons soutenus mutuellement et que nous ayons contribué à quelque chose de significatif », poursuit-elle.

Avant de conclure avec un message pour les fans. « Merci aux fans qui ont continué à montrer leur soutien bien après la fin du dernier chapitre. La magie de ce monde n’existerait pas sans vous. Merci de vous battre pour en faire un endroit aussi inclusif et aimant. Joyeux 20e anniversaire les Potterheads (le nom donné aux fans d’Harry Potter, ndlr) ».