Vous aimez ou détestez les films d’horreur? Voici ce que ça dit de vous

On ne réagit pas tous de la même manière face à un film d’horreur. Et cela fait partie des choses sur lesquelles nous n’avons aucune prise. S’il n’y a pas une seule explication scientifique de ce phénomène, les experts avancent plusieurs éléments de réponse.

1. Le stress

Nos corps réagissent différemment au stress. Or, le stress est l’un des ressorts principaux des films d’horreur : les scènes terrifiantes vont augmenter notre rythme cardiaque. « Certains vont en tirer un aspect positif : ils se sentent vivants, ancrés dans leur corps. Un peu comme après une séance de yoga intense. D’autres vont vire cela presque comme une attaque de panique. Ils auront le sentiment de perdre le contrôle sur leur corps », explique au HuffPost Margee Kerr, sociologue spécialisée dans l’étude de la peur.

Lire aussi Les films d’horreur les plus terrifiants de cet automne

2. La sensibilité

Les personnes sensibles ou hypersensibles ont un sens de l’empathie très développé. Si vous ne supportez pas la vision d’un film d’horreur ou violent, c’est peut-être votre cas.

3. Les peurs de l’enfance

La façon dont on a appris à avoir peur ressurgit à l’âge adulte, et notamment devant les films d’horreur. Si l’on a été exposé à des « peurs amusantes » étant enfant (c’est-à-dire des expériences surprenantes mais qui ne reposent pas sur une véritable peur), on associera plus facilement les activités effrayantes à quelque chose d’excitant. « Si les parents ont exposé leurs enfants à la bonne quantité et au bon type de ‘peurs amusantes’, cela fera qu’ils aimeront ou non les films d’horreur », indique la sociologue.

4. Le partage

Pour certains, ce n’est pas tant un attrait pour les films d’épouvante, mais plutôt un moyen de se connecter aux autres, remarque l’experte.

« Cela peut être une expérience de lien social vraiment merveilleuse », souligne Margee Kerr. « Nous savons que les liens que nous tissons sous le stress sont souvent plus intenses, en particulier avec les personnes avec lesquelles nous avons déjà des affinités. Donc, si vous faites quelque chose d’à la fois effrayant et intense avec vos amis, vous vous créerez des souvenirs encore plus riches ».