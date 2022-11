Voici pourquoi vous devriez arrêter de ramasser les feuilles mortes dans votre jardin

La perspective de nettoyer votre jardin en le délestant des feuilles mortes qui jonchent la pelouse vous décourage d’avance ? S’il nous incombe de ramasser les feuilles mortes tombées sur notre trottoir, il n’est pas forcément recommandé de le faire dans son jardin. Non seulement, cela vous allégera l’esprit, mais vous ferez en plus du bien à votre espace vert. On vous explique pourquoi.