Voici pourquoi les personnes généreuses sont plus riches que les égoïstes

Être généreux, ça paye ! Non seulement, cela rend plus heureux mais en plus, au final, cela permet d’être plus riche !

On connaît toutes et tous autour de nous des personnes qui ont tendance à être égoïstes et d’autres qui, au contre, ont toujours la main sur le cœur et sont très généreuses.

Au premier abord, on pourrait penser que les personnes égoïstes sont plus riches que les personnes généreuses. Finalement, il n’en serait rien. On vous explique pourquoi.

Moins d’enfants pour les égoïstes

Ce sont des chercheurs de l’université de Stockholm qui se sont intéressés au phénomène. Pour cela, ils ont examiné les résultats de quatre études différentes basées sur le comportement de 60.000 individus en Europe et aux États-Unis. Premier constat : les personnes les plus généreuses sont aussi celles qui sont les plus riches. Deuxième constant : elles ont plus d’enfants que les personnes égoïstes.

La générosité amène-t-elle la richesse ?

Plus surprenant, les chercheurs ont remarqué qu’au final, sur le long terme, les personnes qui avaient tendance à avoir un comportement généreux gagnaient mieux leur vie que les personnes égoïstes. Pour expliquer cela, les chercheurs estiment qu’avoir un comportement généreux dans la vie permet d’avoir des meilleures relations sociales, de progresser plus facilement dans la hiérarchie d’une entreprise, d’ainsi avoir un salaire plus élevé et donc, au final, de mieux gagner sa vie.

Pour être riche, aussi bien humainement qu’économiquement, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire !

