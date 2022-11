Voici les trois signes astrologiques qui seront les plus chanceux à l’entame du mois de décembre

À l’approche des fêtes, on ne dit pas non à un petit peu de chance. Que cela soit en amour ou en argent, la période de fin d’année peut être difficile à aborder, donc un chouïa de baraka peut faire du bien. Ça tombe bien pour ces trois signes, qui seront particulièrement chanceux début décembre.

Aaaaaah le mois de décembre, ses petits moments au coin du feu, ses promenades en forêt, mais aussi ses journées plus courtes et ses moments de froid un peu déprimants. Il s’agit sans doute du mois le plus contrasté de l’année, qui nous offre ses moments de joie intense, mais aussi ces passages plus déprimants. Mais si vous êtes Sagittaire, Lion ou Verseau, vous avez une bonne raison de faire la fête, car le début de ce mois va être placé sous le signe de la chance.

Sagittaire

Nous sommes en pleine saison du Sagittaire. Et la Lune créera un événement pour les Sagittaires. Cela peut se traduire par un coup de téléphone, une offre que vous n’attendiez pas, une nouvelle rencontre ou un échange qui s’annonce prometteur, comme l’expliquent nos confrères de Femme Actuelle. Il ne vous restera donc plus qu’à saisir cette opportunité et laisser vos doutes de côté. Celle-ci pourrait bien créer un déclic chez vous et vous lancer dans une nouvelle dynamique. Pourquoi pas, par ailleurs, vous lancer dans des projets communs avec votre partenaire.

Lion

Mercure et Vénus vont faciliter la communication pour les Lions, que cela soit dans leur vie privée comme dans la vie professionnelle. « À Mercure les propos convaincants pour gagner la confiance de vos interlocuteurs professionnels. À Vénus les mots qui rassurent votre conjoint et lui donnent la force de s’affirmer dans ses projets », explique l’astrologue Marc Angel au média français. Et les astres veulent manifestement voir le Lion bouger et découvrir de nouveaux horizons. Pourquoi ne vous laisseriez-vous pas tenter ?

Verseau

Cette entame du mois de décembre sera très bonne pour les Verseaux. Vous aurez l’occasion de vous démarquer et de mettre en valeur vos talents, si vous les aviez identifiés. Si pas, profitez-en pour lister vos compétences et qualités : c’est l’occasion e vous revaloriser un peu et de gagner en confiance en vous. Ce début du mois de décembre sera couronné de réussite pour votre signe, c’est donc l’occasion de tenter de nouvelles choses. Un seul mot d’ordre : osez !

