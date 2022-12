Voici les meilleures places à sélectionner lorsque vous prenez l’avion

Il n’est pas rare de se retrouver dans une position inconfortable lorsqu’on prend l’avion, soit parce qu’on se situe en milieu de rangée, soit parce que les toilettes sont juste à côté, ou encore parce que l’on se situe à côté d’une issue de secours. Rassurez-vous, vous ne douterez plus jamais au moment de sélectionner votre emplacement dans un avion, grâce aux conseils de cette hôtesse de l’air.

Jeenie explique sur son compte TikTok les sièges à éviter à tout prix pour profiter confortablement d’un vol : « La première élimination est une évidence : les sièges du milieu sont archi nuls. Les rangées arrières de chaque section ne s’inclinent pas, alors débarrassons-nous tout de suite de ces sièges. »

« Je ne suis pas une personne de grande taille, je n’ai pas besoin de ces sièges d’urgence où il n’y a pas non plus d’endroit où ranger ses effets personnels. Voici les raisons pour lesquelles je mets au rebut ces sièges. En raison de la répartition du poids de l’avion, ils remplissent toujours la première section avant la dernière section, ce qui signifie que vous avez plus de chances d’obtenir une rangée libre complète ou un siège libre supplémentaire à l’arrière et pour cela, je préfère l’arrière », poursuit la jeune femme.

Eviter les odeurs

Elle explique ensuite qu’il est préférable d’éviter les sièges proches des toilettes pour des questions d’odeur, et qu’il faut donc se trouver à minimum cinq rangées de là, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. « Le suivant est une préférence personnelle : je déteste demander à quelqu’un d’autre de déménager juste pour pouvoir utiliser les toilettes et pour cela, j’élimine toutes les places près des fenêtres. Parce que les repas sont généralement servis d’avant en arrière, vous avez plus de chances d’obtenir le repas de votre choix à l’avant, donc, en raison de tout ce processus d’élimination, nous avons maintenant mon choix idéal qui est le siège 49 c, d, f ou g », conclut Jeenie.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire lors de votre prochaine réservation.

