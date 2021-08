Voici les meilleures adresses pour manger une bonne glace à Bruxelles

Qui a dit qu’il fallait plus de 30 degrés dehors pour déguster une bonne crème glacée ? Même si le temps est plutôt maussade cet été, voici les meilleures adresses pour manger une glace dans la capitale. Si la réputation de certains glaciers historiques n’est plus à faire, certains établissements plus récents valent aussi le détour.

1. Capoue

On ne présente plus Capoue et ses onze salons de dégustation à Bruxelles et en Wallonie. L’enseigne a vu le jour en 1947 lorsqu’un couple d’Italiens a installé « Aux délices de Capoue », au numéro 5 de l’avenue des Celtes à Bruxelles. Près de 75 ans plus tard, Capoue reste une valeur sûre pour déguster une bonne glace artisanale. « Nos glaces sont élaborées dans notre atelier de Pailhe, avec des matières premières nobles sans aucun ajout de colorants, texturants ou conservateurs, selon des gestes répétés de la même manière depuis plus de 70 ans », précise l’artisan-glacier.

2. Gaston

Gaston est un autre glacier bien connu des Bruxellois. Il existe deux endroits pour déguster ses glaces : l’un se situe au numéro 86 du Quai aux briques, près de la Place Sainte-Catherine, et l’autre à Stockel. Gaston propose quelques glaces originales comme la coupe brownie ou la planche Gaston avec une coupe, des fraises, du chocolat chaud, de la chantilly et des noix de pécan.

3. Chez Zizi

Le glacier Zizi fait également partie des institutions à Bruxelles. Comme Capoue, l’établissement a ouvert ses portes dans la capitale belge peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, trois générations perpétuent la tradition en fabriquant des glaces et des sorbets artisanaux. « Chez nous, tout est fabriqué sur place. Le lait frais pasteurisé est livré chaque matin pour être utilisé dans la journée. Les fruits dûment sélectionnés vont être triés et transformés dans le respect des traditions. Le cacao et la vanille sont travaillés minutieusement », raconte Jean-Christophe Pacitti, patron de Chez Zizi.

4. Maison Debailleul

La Maison Debailleul fait partie des petits nouveaux parmi les glaciers bruxellois. L’établissement est installé depuis le début de l’année 2019 en plein centre de Bruxelles, sur la Grand-Place. La Maison Debailleul est spécialisée dans les pralines, les macarons et les pâtisseries, mais elle propose également de délicieuses crèmes glacées. En plus de ses sorbets et de ses glaces, l’établissement vend des gâteaux glacés pour 4 à 6 personnes mais aussi d’adorables animaux glacés comme la coccinelle (sorbet fraise, glace vanille et meringue) et le hérisson (glace chocolat, copeaux de chocolat et ganache chocolat).

5. Bargello

Situé au numéro 5 de la place de la Liberté, Bargello est un glacier gourmet artisanal dans la plus pure tradition flor entine. Ce glacier italien propose plusieurs goûts originaux comme la Crema Vespucci avec ricotta et miel du terroir, ou encore sa glace Pistacchio faite avec des pistaches vertes de Bronte, en Sicile. Bargello propose également plusieurs parfums gourmets et vegan comme un sorbet chocolat sans lactose, un sorbet fraise-orange ou encore un sorbet mojito avec un petit pourcentage d’alcool.

6. Nanouk

Lancé en 2014, Nanouk est installé au numéro 97 de la rue de la Victoire à Saint-Gilles. Son credo ? Fabriquer des glaces et des sorbets 100 % naturels. « Nanouk est un glacier écoresponsable et résolument dans l’air du temps. Nous utilisons les meilleurs ingrédients et le moins de sucre possible afin de retrouver le vrai goût des ingrédients », explique Christine Waignein, la créatrice bruxelloise de Nanouk. Parmi les saveurs plus insolites proposées chez Nanouk, il y a notamment une glace au thé vert Matcha ou des sorbets vegan a ux associations parfois surprenantes : pomme-kiwi, fraise-rhubarbe ou encore ananas-gingembre.

7. Il Gelato