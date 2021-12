Voici les événements à ne pas rater en cette fin d’année

Bruxelles Africapitales #3

Initié en 2019, Bruxelles Africapitales ouvre, aux Halles de Schaerbeek et avec le soutien de la Cocof, un espace d’expression aux forces vives des afro-descendants de la capitale. Ensemble, l’objectif est de poursuivre une mise en dialogue d’une part des composantes de l’hyperdiversité bruxelloise, et d’autre part de l’Afrique et des diasporas afroxelloises, dont les enjeux et préoccupations parfois se recoupent et parfois divergent. Pour traduire la richesse de ces interactions, neuf journées rythmées par des moments très différents rassembleront des plasticiens, humoristes, musiciens et des intervenants de Bruxelles et du continent, dans un temps fort qui fera la part belle aux habitants de la capitale, à travers des événements quotidiens, ouverts à tous, en entrée libre.

Jusqu’au 22/12, Halles de Schaerbeek, Rue Royale Sainte-Marie, 22a, 1030 Schaerbeek

Monsieur Timoté

Aujourd’hui c’est la grande réouverture de la fête foraine ! Monsieur Timoté a du pain sur la planche… Allez, en route ! Tous les enfants l’attendent devant la machine à Pop ! Une journée pleine de surprises l’attend. Arrivera-t-il à franchir tous les obstacles ? Pas toujours facile d’être minuscule ! Un écran géant, des projections 3D, une vingtaine de chansons live, un décor à vous couper le souffle ! La comédie musicale Monsieur Timoté est une aventure palpitante à vivre en famille dès 3 ans !

Le 26/12, Le Forum, Rue du Pont d’Avroy, 14, 4000 Liège

Noël au Grand-Hornu

Ateliers (slam, origamis, système solaire), balades contées, visites et une navette ; un programme d’activités pour tous ! Que vous soyez grands ou petits, il y a toujours une activité faite pour vous. Le CID et le MACS s’unissent afin de vous accueillir dans une chaleureuse atmosphère de Noël.

Du 26/12 au 8/01, Site du Grand-Hornu (MAC’s-CID), Rue Sainte-Louise 82, 7301 Boussu

Festival Noël au Théâtre 2021

Le Festival Noël au Théâtre est un événement organisé par la CTEJ qui se déroule chaque année en collaboration avec de nombreux lieux partenaires. En cette année exceptionnelle et afin de recréer les conditions propices à la rencontre entre les artistes des compagnies et le public, trop longtemps privés l’un de l’autre, le Festival s’étoffera et se prolongera jusqu’au 7 janvier 2022. Mais le théâtre et la danse jeune public seront également mis à l’honneur sur les autres scènes belges pendant toutes les vacances d’hiver grâce à l’engagement de nombreux lieux. Alors, n’hésitez pas, laissez-vous embarquer et embarquez votre famille pour retrouver les émotions uniques générées par le spectacle vivant.

Du 26/12/21 au 7/01/22, Dans divers lieux en Wallonie et à Bruxelles

Le Combat des Anges

Cette nuit-là, Michel et Gabriel se concertaient. Là-haut, dans le ciel. Ils s’échangeaient leurs rêves, prenaient la mesure de leur mission, se répartissaient les tâches : cette nuit, ils avaient du travail. Il ne fallait pas perdre du temps : ils devaient mettre tout en place pour que cette nuit soit celle Noël ! Ils devront convoquer tous les anges, les bergers et les rois et même toute la création pour obéir à l’ordre du ciel et découvrir le nouveau-né de Bethléem.

Du 26 au 28/12 ; Cathédrale Saint Aubin Namur, Place Saint Aubin, 5000 Namur

En collaboration avec Out.be, l’agenda le plus complet de Belgique