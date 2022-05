Voici les cinq choses que les célibataires demandent le plus à Google

Google vient de dévoiler les recherches les plus fréquentes de la part des célibataires sur le moteur de recherche. Et c’est parfois très drôle !

Comme on le dit souvent « Google est ton ami ». C’est ainsi que beaucoup d’internautes se tournent vers le moteur de recherche pour lui poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Les célibataires n’échappent pas à la règle et ont des questions parfois un peu particulières.

« Comment savoir si je suis amoureux ? »

Google vient de publier les questions les plus posées par les célibataires ainsi que celles qui ont explosé depuis l’an dernier. On ne sait pas trop ce qu’il s’est passé entre avril 2021 et avril 2022 mais une requête a explosé de 1.000 % : « Comment savoir si je suis amoureux ? ».

Avec une augmentation de + 310 %, la question « Quand vais-je rencontre l’amour ? » semble également tarauder les célibataires. Comment savoir si un premier rendez-vous s’est bien passé ? C’est une question que beaucoup se posent après un premier rencard et beaucoup d’internautes semblent se tourner vers Google pour avoir des réponses puisque cette recherche a augmenté de + 69 % en un an.

Des célibataires en manque d’inspiration

D’autres passent déjà à l’étape suivante puisque « Comment dire je t’aime » est également au centre des interrogations avec une augmentation de 58 %. Enfin, Google est également l’ami des célibataires en manque d’inspiration, notamment lorsqu’il s’agit d’écrire une biographie sur l’application de rencontres Tinder. Ainsi la recherche « bio Tinder drôle » a connu une augmentation de 15 % en un an.