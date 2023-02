Voici le responsable de près d’un tiers des brûlures chez les enfants

Une étude, publiée par un groupe de chercheurs du centre des brûlures de l’université de Chicago, a examiné les données concernant tous les patients pédiatriques qui ont été admis pour des blessures par brûlure causées par des liquides chauds entre 2010 et 2020. Sur les 790 cas de blessures par ébouillantage chez les enfants, 31 % ont été causés par des nouilles instantanées.

« Anecdotiquement, on avait l’impression qu’un enfant sur deux que nous consultions pour une brûlure était blessé par des nouilles instantanées, alors nous avons voulu nous plonger dans les données pour voir quelle était vraiment la tendance », a déclaré l’auteur principal Sebastian Vrouwe, professeur adjoint de chirurgie à l’Université de médecine de Chicago. « Notre espoir est de jeter les bases de futurs programmes de prévention des brûlures, car toutes les brûlures infantiles sont d’une certaine manière évitables. »

Vrouwe a déclaré que lui et son équipe ne s’attendaient pas à ce que les nouilles instantanées soient une cause aussi importante de brûlures infantiles. « Nous avons été surpris par l’ampleur du problème, ce qui confirme qu’un effort et une sensibilisation ciblés sur ces types de brûlures pourraient avoir un impact significatif dans les communautés desservies par notre centre des brûlés », a-t-il déclaré.

Les enfants des classes défavorisées plus touchés

Les chercheurs ont remarqué que les enfants issus de classes sociales défavorisées étaient plus touchés par ce type de brûlures. Cela s’explique par le fait que les nouilles instantanées constituent une option de repas peu coûteuse.

Les chercheurs ont également observé que l’âge moyen des enfants brûlés par des nouilles instantanées était de 5,4 ans. Ils estiment que c’est « l’âge auquel les enfants sont capables de tenter de préparer des nouilles instantanées, mais qu’ils ne sont pas assez vieux pour le faire en toute sécurité ». Les enfants étaient également plus susceptibles d’être restés sans surveillance au moment de la blessure.

Des brûlures du deuxième et du troisième degré

« La quantité de chaleur contenue dans ces nouilles peut facilement provoquer des brûlures du deuxième et du troisième degré chez n’importe qui, mais les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables en raison de leur corps relativement plus petit et de leur peau plus fine ».

Kyran Quinlan, un pédiatre qui a mené des recherches sur les brûlures infantiles, a déclaré à CNN qu’il était étonnant de constater à quel point ce type de brûlures est courant chez les enfants . Il a également souligné l’importance de surveiller les jeunes enfants qui utilisent le micro-ondes pour préparer leurs repas. « Les jeunes enfants ne peuvent et ne doivent pas utiliser un micro-ondes sans surveillance », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l’étude pourrait « aider les parents à réaliser que ces types de brûlures se produisent tout le temps ».

Des portes « sécurité-enfants »

M. Quinlan a plaidé en faveur de l’installation de portes « sécurité-enfants » sur les fours à micro-ondes, qui, selon lui, constituent une mesure de prévention des brûlures chez les jeunes enfants. Ces fours à micro-ondes seront largement disponibles à la vente aux États-Unis à partir de mars, a-t-il précisé.

