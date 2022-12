Voici ce qui attend les Verseau en 2023

Que réserve l’année 2023 pour les Verseau ? En amour, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, on fait le tour de ce qui attend les personnes nées entre le 21 janvier et 18 février.

L’année 2023 s’annonce pleine de projet et de renouveau pour les Verseau. Fidèle à lui-même, le rêveur du zodiaque compte bien se renouveler sur tous les plans !

Amour

Célibataire : Le moment est venu d’envisager votre futur amoureux. Grâce à Mercure et Vénus vous aurez l’occasion de réparer ce qui a été rompu et vous oublierez les erreurs du passé. Un nouveau départ s’offre donc à vous et vous en profiterez pour voltiger entre des relations toutes plus différentes les unes des autres en attendant de trouver le parfait compromis.

En couple : Vous aurez envie d’espace et de liberté mais sans pour autant mettre votre conjoint totalement de côté. L’astre de la communication et du voyage permettra de laisser tous les regrets derrière vous pour avancer sereinement.

Ph. Pexels

Carrière

C’est une année 2023 très prometteuse qui vous attend sur le plan professionnel. Uranus, votre planète dominante, roi de l’originalité et de l’inventivité vous aidera à vous surpasser et à vous réinventer. N’ayez donc pas peur de sauter le pas si une nouvelle opportunité s’offre à vous, tout prendra une trajectoire ascendante.

Ph. Pexels

Vie sociale

Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter et qui feront preuve de beaucoup de patience avec vous cette année. Vous aurez envie de faire certaines choses seules et pour vous-même. Vous n’aurez donc pas envie que quelqu’un vienne vous importuner dans ces moments-là. Heureusement ils seront là pour vous en cas de problème.

Retrouvez toute l’actualité sur metrotime.be