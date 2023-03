Va-t-on passer à l’heure d’été pour la dernière fois?

Le printemps arrive et, avec lui, le passage à l’heure d’été. Ce dernier aura lieu cette année en Belgique dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars. Plus précisément, le dimanche 26 mars à deux heures du matin, il sera trois heures. Et nous perdrons donc une heure de sommeil.

Un changement d’heure critiqué

Instauré en 1976 suite à la crise pétrolière dans le but de limiter la consommation d’éclairage artificiel et donc de réaliser des économies d’énergie, ce changement d’heure est depuis plusieurs années vivement critiqué. Le 26 mars 2019, les députés européens en ont même décidé la suppression. Mais alors que la plupart des États Membres étaient tombés d’accord pour adopter l’heure d’été de façon permanente, la pandémie du Covid-19, un avis défavorable du Conseil européen et, plus récemment, la guerre en Ukraine en ont repoussé la mise en œuvre.

En outre, des dissensions sont ensuite apparues entre les pays du Nord, favorables à maintenir l’heure d’hiver, et les pays du Sud qui préfèrent l’heure d’été. Alors que donc il était initialement prévu que ce passage à l’heure d’été serait le dernier, il semble qu’il n’en sera rien étant donné que les États Membres ne parviennent pas à se mettre définitivement d’accord sur le sujet.

