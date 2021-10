Tinder se lance dans la mode avec des vêtements qui s’affranchissent de la notion de genre

L’application de rencontres Tinder et le label de mode Koché ont dévoilé une collection de vêtements sans étiquette de genre.

Avec sa marque Koché, Christelle Kocher parvient depuis plus de 5 ans à surprendre avec des propositions inattendues mariant souvent luxe, artisanat et pop culture. Chose devenue plus courante aujourd’hui, mais qui ne l’était pas à ses débuts. En témoignent ses collaborations avec le Paris Saint-Germain, Von Dutch, ou encore BUD. Pour sa collection printemps-été 2022, le label voit une nouvelle fois les choses en grand avec une nouvelle collaboration qui devrait faire couler beaucoup d’encre.

Mardi, à la Fashion Week de Paris, Koché a dévoilé le fruit d’une collaboration inédite avec l’application de rencontres Tinder. À la clé ? Une capsule de prêt-à-porter qui s’affranchit des codes classiques de la mode, d’abord parce qu’elle fait rimer artisanat, urbanwear, et love culture, mais aussi et surtout parce qu’elle a vocation à célébrer la fluidité, le non genré.

« L’incarnation d’une génération aux visages multiples »

« La force de cette collection réside dans l’incarnation d’une génération aux visages multiples. Koché est ravi de pouvoir collaborer avec une marque comme Tinder, ancrée dans la pop culture, et qui reflète notre époque actuelle avec des valeurs qui nous sont chères telles que l’inclusivité et la diversité », explique Christelle Kocher, fondatrice et directrice artistique de Koché, dans un communiqué.

Pour cette collection, Koché a réinterprété l’univers graphique de Tinder autour de huit pièces, dont un hoodie, un T-shirt, une casquette, ou encore un bandana. Mais la pièce la plus emblématique issue de cette collaboration n’est autre qu’une robe t-shirt entièrement brodée de perles aux couleurs de Tinder et pourvue de plumes d’autruche ; témoignant du savoir-faire du label de mode. Célébrant la fluidité, l’ensemble des vêtements et accessoires présentés ne seront pas étiquetés par genre.

La collection est proposée dans une sélection de points de vente et en ligne sur Koche.fr. Une livraison sera possible vers le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Japon, ou encore les États-Unis. Les bénéfices seront reversés à l’association ModaFusion pour son projet social et éducatif Casa93 qui soutient l’insertion des jeunes talents dans le milieu de la mode.

Découvrez la collection à cette adresse. Comptez 120 € pour un tee-shirt et 245 € pour un maxi tee-shirt dress.