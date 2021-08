Suusco, un nouvel e-shop écolo, durable et branché

Suusco est une nouvelle plateforme de vente d’articles de maison et de mode durables provenant de petites entreprises. L’e-shop propose des produits sélectionnés avec soin. On aime.

Courtesy of Suusco.com©

Avis aux fans de déco, de fashion ou de produits du quotidien. Un nouvel e-shop ouvert ses portes : Suusco. Sur les rayons de ce supermarché en ligne d’un nouveau genre, un seul mot d’ordre, ou plutôt trois : des produits durables, écologiques et biologiques.

Qu’est-ce qu’on y trouve ? Une multitude d’objets du quotidien. Parmi eux, un irrésistible pack baptisé « Waste Not Bathroom » (qu’on pourrait traduire par « pas de gâchis dans la salle de bain ») avec des cotons, des cotons tiges, lavables et réutilisables ainsi qu’un porte-savon en bambou. Le tout pour une vingtaine d’euros. On y trouve aussi des accessoires de cuisine ou des produits de beauté.

« Notre objectif est de faciliter l’achat d’une large gamme d’articles de tous les jours, de vêtements et de produits pour la maison en un seul endroit », explique le site. « Tout cela sans sacrifier la qualité ou le service et en ayant un contrôle sur les déchets ».

Suusco a démarré en février 2021. Pour éviter le transport inutile, les vendeurs envoient les produits directement chez les acheteurs qui ne passent pas le site. Les emballages utilisés pour l’envoi des marchandises sont réduits au minimum. Le site dispose également d’un espace pour les objets recyclés ou de seconde main.