Stressé au travail? Le yoga prouve son efficacité pour oublier les soucis du bureau

Un travail stressant ? C’est désormais prouvé, le yoga peut vous aider à vous relaxer. Dans une analyse publiée dans le Journal of Occupational Health, des chercheurs se sont penchés sur les bienfaits de plusieurs méthodes de relaxation physique, le yoga, la massothérapie et la relaxation musculaire progressive et les étirements.

Pour en mesurer l’impact, les spécialistes ont analysé les résultats de 15 essais cliniques randomisés. Au total, 688 personnes, tous travailleurs de la santé, ont participé à l’étude. Dans le détail, 139 personnes ont fait du yoga, ou un exercice similaire, 167 ont reçu un soin de massothérapie, 15 ont pratiqué de la relaxation musculaire et 20 ont fait des exercices d’étirement. 347 personnes n’ont quant à elles reçu aucune intervention.

Le yoga, efficace et praticable à distance

Selon les chercheurs, toutes ces méthodes ont permis aux participants de réduire leur stress, en comparaison au groupe témoin qui n’avait pratiqué aucune relaxation physique. Mais le yoga s’est avéré beaucoup plus efficace pour se détendre.

« Nos résultats suggèrent que les méthodes de relaxation physique sont utiles pour réduire le stress professionnel », explique l’auteur principal Michael Zhang, docteur en médecine au Southern Nevada Health District de Las Vegas et auteur de cette étude. « Le yoga est particulièrement efficace et peut être dispensé virtuellement, ce qui permet aux employeurs d’offrir des options à distance pour promouvoir la santé des travailleurs. »

Le yoga s’offre alors comme une solution au stress professionnel, reconnu comme l’un des principaux problèmes de santé au travail qui touche les travailleurs du monde entier. De longues heures de travail et la pression professionnelle sont autant de facteurs nuisibles à la santé physique et mentale. Les médecins estiment que les employés souffrant de stress au travail ont en moyenne 50 % plus de risques d’avoir une maladie coronarienne. Les maladies cardiovasculaires, le diabète et la dépression sont également plus répandus chez les travailleurs stressés.