Six tendances mode à dénicher cet été sur Vinted

En quelques années, l’application Vinted est devenue incontournable pour celles et ceux qui souhaitent s’habiller pour pas trop cher en optant pour des vêtements de seconde main (et même parfois neuf, ou presque). C’est aussi un excellent moyen d’y dénicher les tendances de cet été.

Aujourd’hui, l’application Vinted est devenue la plus grande plateforme en ligne européenne entre particuliers dédiée à la mode de seconde main. Il y a plus de 50 millions d’utilisateurs en Europe et en Amérique du Nord. Rien qu’en Belgique, l’application fondée en 2008 en Lituanie compte plus de deux millions d’utilisateurs.

Vinted est une sorte de friperie géante avec des milliers d’articles. On y retrouve les produits mis en vente par des Belges mais aussi par des Néerlandais, des Français ou encore des Espagnols. Bref, vous avez l’embarras du choix. On retrouve de tout sur Vinted et à tous les prix. Par exemple, plus de 11.000 robes de mariée, 25.000 costumes et plus de 88.000 robes de soirée sont répertoriés sur Vinted pour la Belgique. Mais aujourd’hui, on va plutôt vous aider à dénicher les dernières tendances de l’été !

La chemise blanche XXL

Depuis quelques années, la mode est à « l’oversize ». Cet été, ce sera toujours le cas ! Avec la hausse des températures, c’est la chemise blanche XXL qui sera particulièrement tendance. Que vous la portiez par-dessus votre tenue de plage, avec une ceinture pour un look sophistiqué, en style « boyfriend » pour un look de tous les jours, ou même la nuit : il n’y a pas de règles et les possibilités sont infinies avec ce classique indémodable.

Les pièces asymétriques

Les pièces asymétriques n’ont jamais vraiment complètement disparu de la circulation mais cet été, elles reviennent en force. Elles permettent d’attirer tous les regards et elles donnent une dimension unique à votre look avec des hauts, des jupes mi-longues et des robes originales. En tapant « asymétrique » sur Vinted, vous trouverez des centaines de vêtements de toutes les tailles, de toutes les couleurs et à tous les prix.

Le lin et la soie

Certaines matières sont particulièrement appropriées pour l’été, c’est le cas du lin et de la soie. La soie apporte une touche chic à n’importe quel look. Et bien habillé ne signifie pas spécialement hors de prix. Que ce soit une jupe, une robe, une chemise ou un grand carré, les vêtements de seconde main en soie sont nombreux et abordables sur Vinted. Un autre grand classique de l’été, c’est le lin. Matière rafraîchissante, agréable à porter, légère et respirante, le lin est le tissu idéal pour une journée à la plage.

Le sac en fibres naturelles

Il n’y a pas que des vêtements sur Vinted, il y a aussi plein d’accessoires. Cet été, le sac en fibres naturelles a une seconde jeunesse. Qu’il soit en osier, en rotin, en raphia ou un coton recyclé, il est à la fois vintage et bohème et il n’a rien perdu de son charme.

Les sandales Méduse

Continuons dans le vintage. Après le sac en osier, voici le retour des sandales Méduse. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais vous avez forcément l’image en tête. Ce sont ces chaussures en plastique transparent qui nous permettaient, il y a quelques dizaines d’années, d’aller barboter dans la mer ou dans les rivières sans se faire mal aux pieds. Cet été, ces chaussures de plage qui ont bercé notre enfance sont à nouveau tendance. Toujours fabriquées par la marque Méduse, ces sandales sont de retour avec plusieurs modèles et déclinaisons. Il y a bien sûr toujours le modèle de notre enfance mais aussi des modèles un peu plus sophistiqués, dont l’un avec des semelles multicolores et l’autre avec des semelles en corde. On retrouve même des modèles vintages à partir de 2 € sur Vinted.

Le crochet

Le crochet s’impose comme la tendance star de l’été. Tops, shorts, jupes, robes, chaussures et accessoires, cette technique bien connue de nos aïeux s’impose – cette année encore – dans nos dressings. Et les accessoires en crochet ne sont pas les seuls à attirer l’attention, puisque les ensembles et les bikinis en crochet font aussi de plus en plus d’adeptes.