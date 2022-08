Septembre, le mois idéal pour partir en vacances lorsqu’on n’a pas d’enfant?

Pour beaucoup, les vacances c’est en juillet et en août. Mais lorsque c’est possible, partir pendant le mois de septembre est plein d’avantages.

Vous n’avez pas eu l’occasion de partir en vacances en juillet ou en août et vous n’avez pas d’enfant ? Partez en septembre ! En effet, le mois de septembre est tout aussi idéal pour des vacances à l’étranger. Alors, si vous n’avez pas d’enfants ou si votre travail ne vous en empêche pas, vous devriez envisager et tester cette option.

En réalité, si de nombreuses personnes choisissent les mois de juillet et août pour partir en vacances, c’est simplement par habitude, car c’est la période des vacances scolaires. Mais, si vous avez la possibilité de voyager en septembre, c’est peut-être une meilleure idée.

Voici les avantages de partir en vacances au mois de septembre :

-> Il fait beau : le soleil est souvent tout aussi présent en septembre que durant les vacances scolaires.

-> C’est moins cher : durant la période des vacances scolaire, comme tout le monde veut partir à l’étranger en même temps, les prix sont bien plus élevés. Une fois en septembre, ceux-ci chutent et la majorité des destinations deviennent bien plus abordables.

-> Il y a moins de monde : que vous passiez des vacances au bord de la piscine ou à visiter, il y aura obligatoirement moins de touristes en septembre. C’est donc le moment idéal pour découvrir des endroits prisés.

-> On trouve plus facilement : comme moins de personnes partent en vacances, vous aurez moins de difficultés à trouver une disponibilité, même dans les destinations prisées. Vous pouvez ainsi réserver vos vacances en last minute.

-> Il n’y a pas d’enfant : si vous voulez partir en vacances pour vous reposer au bord de la piscine, vous risquez moins d’être « dérangé » par les enfants qui crient, pleurent, jouent et éclaboussent. Même si vous n’avez rien contre les enfants, il est vrai qu’ils rendent généralement les lieux de vacances plus bruyants.

-> Le personnel est plus disponible : restaurant, réception, animation… En septembre, le personnel des hôtels est généralement moins dans le rush et peut ainsi plus facilement prendre du temps pour vous et pour vous conseiller sur des choses à voir et à faire.

-> On échappe au stress de la rentrée : en général, la rentrée est un moment de rush, dans presque tous les secteurs. En partant en vacances à ce moment-là, vous allez échapper à toute cette effervescence et tout le stress qui va avec.